ミネアポリス連銀総裁最優先事項は労働市場ではなくインフレ抑制 ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁はインフレは高すぎると指摘、自身の最優先事項は労働市場ではなくインフレ抑制だと語った。 米国のインフレは5年以上にわたりFRB目標の2%を上回っている。私はインフレに重点を置いている、労働市場を全く無視しているわけではない。インフレは単に高すぎる。インフレ期待を一定の水準に固定しておくために必要な措置を講