アジア株下落スタート、米がイラン軍事施設を攻撃日経400円安 東京時間09:20現在 日経平均 64589.66（-409.75-0.63%） 韓国総合株価指数 8149.88（-78.82-0.96%） 豪ＡＳＸ２００指数 8643.80（-73.85-0.85%） アジア株は下落スタート。米株先物は下げに転じている。 米国が新たにイランの軍事施設を攻撃したと報じられている。トランプ米大統領はイラン側の提案に「満足していない」と