好角家で知られるタレント・山根千佳（30）が28日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカートコーデでの相撲協会公式キャラクターとの2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「千秋楽で会えた相撲協会公式キャラクターのひよの山とあんこ山」とミニスカートコーデでの2ショットを公開した。最後には「相撲ロスの毎日が続きますね…」と締めた。ネットでは「可愛すぎ」「ミニスカ素敵」「美脚」などの声があがっ