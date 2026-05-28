◇ア・リーグホワイトソックス―ツインズ（2026年5月27日シカゴ）ホワイトソックスは27日（日本時間28日）、本拠地でツインズと対戦中。0―1の2回無死一、二塁で、7番のデレク・ヒル外野手（30）が教科書通りの三犠打を決めると、続くアントナッチの中前打で2得点し、逆転した。過去3年間100敗以上のチームは現在勝率5割と大健闘中。村上宗隆内野手、西田陸浮外野手の「日本人コンビ」も存在感を示しているが、下位打線