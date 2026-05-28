女優の小西真奈美（47）が26日、自身のインスタグラムを更新。自然の中での最新ショットを公開した。「昔からお会いする方に『肌、いい状態ですね』と言っていただくことが多かったのですが、実際にはベタベタに保湿しないとすぐに砂漠化、季節の変わり目はいつも揺らぎ肌、毎月突然の大きな吹き出物に悩まされてきました」と自身のお肌事情について告白した。それでも「でも変わります。必ず」とキッパリ。自然の中での姿