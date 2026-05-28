ソフトバンクが主導して設立した国産人工知能（AI）の基盤モデルを作る新会社に、旭化成と富士通、安川電機の3社が新たに出資を検討していることが28日、関係者への取材で分かった。日本が強みを持つ製造業の現場で使う「フィジカルAI」の実現に向け、幅広い協力体制を築く。出資額は1社当たり数千万円と少額になる見通し。出資先の新会社は、ソフトバンクやNEC、ホンダ、ソニーグループの4社を中核とする「日本AI基盤モデル開