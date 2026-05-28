女優の横山めぐみ（56）が28日までに自身のインスタグラムを更新。ワイキキでのアロハシャツショットを投稿した。自身のインスタグラムで「ワイキキビーチにいたら、ハワイモンクシールというアザラシが海から上がって来て」とワイキキビーチでの出来事を報告した。「ライフセーバーがあっという間にロープで取り囲んだ。逢えてラッキー」とアロハシャツショットを投稿した。ネットでは「可愛い！」「素敵なシャツ」「惚れ