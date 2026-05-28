オンコリスバイオファーマが急反発している。同社は２７日の取引終了後、開発中の腫瘍溶解ウイルス「ＯＢＰ－３０１」に関し、欧州において内視鏡投与の特許付与予定通知が発行されたと発表。これを材料視した買いが入ったようだ。欧州特許庁が現在の出願内容に基づいて欧州特許を付与する意思を示すものという。今回の欧州での特許付与予定通知の発行により、今後イギリスやフランス、ドイツなど欧州の主要国を中心
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 見取り図・リリー 結婚を発表
- 2. 成田悠輔氏 椎名林檎の事務所に
- 3. 液体のりで前髪を…アイドル謝罪
- 4. ポツンと一軒家 個人情報に懸念
- 5. 15歳少女に乱暴か 声優の男逮捕
- 6. YouTuber 天皇陛下より紺綬褒章
- 7. 「私は母の恋人の愛人」彼女が涙
- 8. 液体のり 使用方法巡り注意喚起
- 9. DQM4 ビアンカとフローラが主役
- 10. ドラクエ12を改題 発売は延期へ
- 1. 3食ポテトで中学生死亡 死因は
- 2. 自宅から怒号? 阿部氏逮捕の経緯
- 3. JALの遅延 同じ便のCA同士が飲酒
- 4. 子と会えず自殺か 川崎市を提訴
- 5. 毛蟹160匹密漁? 漁師親子を逮捕
- 6. 女児10人に性加害か 判決に不服
- 7. パンチくんの負傷通報相次ぐ
- 8. 京都男児殺害 父を起訴する方針
- 9. 阿部慎之助氏が見せた最大の動揺
- 10. 監督辞任で「生きづらい時代に」
- 1. 15歳少女に乱暴か 声優の男逮捕
- 2. コーチが毎晩呼び出し性的暴行か
- 3. 阿部監督 警察到着段階で暴力か
- 4. 真珠の耳飾りの少女展 争奪戦か
- 5. 女性専用chocoZAP「夜の店かと」
- 6. 高市首相「ストーカーから守る」
- 7. 机に「残高0」の通帳 妻が蒸発
- 8. 阿部前監督 4時間で釈放された訳
- 9. 巨人・阿部前監督「憔悴の帰宅」
- 10. 賛否両論の児相対応 通報の背景
- 1. 韓人気YouTuber アカウント削除
- 2. トランプ氏の認知能力に懸念あり
- 3. 中国 初めて起きた「逆転現象」
- 4. ソウルで惨事 ずさんさに怒りも
- 5. AIモデルに「睡眠」が必要なワケ
- 6. 犯罪級の美味しさだ 加人驚いた
- 7. 金正恩氏が国土「切り売り」か
- 8. 北朝鮮に勝敗以上の妙な余韻あり
- 9. がん広がっていた 韓女優が闘病
- 10. 「トゥキディデスの罠」の真意は
- 1. この動作ができないと余命半年
- 2. 換気扇つけっぱなし 意外な利点
- 3. 誰? 中高年が熱狂したアイドル
- 4. ノンアル選ぶ理由 傾向に変化？
- 5. ワイプに「いらんことするな」
- 6. オートバックスと5社 軽EV発売へ
- 7. 天一の後釜狙ったラーメン店悲劇
- 8. 金利上昇より…タワマンで怖い点
- 9. 印で初の高速鉄道 重要な転換期
- 10. 新日本プロレス テレ朝子会社へ
- 1. 【Amazon スマイルSale】THE NORTH FACEの人気商品が最大45%オフに
- 2. イオンカード登録 思わぬミス
- 3. コールマンがAmazonで41%OFFに
- 4. 携帯型ゲーミングPCが値上げ
- 5. カード会社に「虚偽申告」で激怒
- 6. Amazonでヘインズが最大43%OFFに
- 7. 訪日客に刺さる「侍体験」がその場でグッズに、ブラザーの新施設「BROTHER JOYFACTORY TOKYO」発表会レポート
- 8. 雷ガード・マグネット搭載！ACアダプタが干渉しにくい10個口電源タップ
- 9. ギャンブル免許未取得を理由に予測市場プラットフォーム「Polymarket」と「Kalshi」をスペインが一時的に禁止
- 10. ムニッとやわらか、手首をやさしく支える！長時間作業が快適になるハニカムリストレスト
- 11. NTT、通信容量を2倍にする新技術やミリ波の弱点を克服する分散MIMOを公開
- 12. 風景＆ネイチャー レタッチの教科書 : 季節を意識したレタッチ?
- 13. NVIDIAがグラボ設定アプリ「NVIDIAコントロールパネル」のサポート終了を宣言、NVIDIAアプリへの移行が案内される
- 14. 即ポチ Amazonセールの注目商品
- 15. トミカコラボ限定オリジナルミニカーがもらえる！天下一品アプリスタンプカードキャンペーン
- 16. IIJ、センシングデータマネジメントサービスで1分間隔送信に対応
- 17. アンカー、オープン型とインナーイヤー型を切り替えられる2-in-1イヤホン「Soundcore AeroFit 2 Pro」発売
- 18. レノボスマホ 異例の価格で展開
- 19. Canonのフルサイズ一眼レフカメラEOS 5D Mark IV 歴代モデルからの変更点をチェック
- 20. ロシアが世界最大のボードゲームサイト「Chess.com」をアクセス禁止に
- 1. 田中将大 阿部前監督辞任に言及
- 2. 釈放後、阿部氏は妻と話し合いか
- 3. 逮捕で浮彫りに? 阿部家の不仲
- 4. 阿部前監督 過去の不倫が再注目
- 5. 阿部氏辞任で懸念も「坂本が…」
- 6. 巨人の次期監督 評論家の予想は
- 7. 阿部氏復帰求めるオンライン署名
- 8. 阿部氏騒動に私見示す「俺も…」
- 9. 《家賃200万超え生活、今後は…》巨人・阿部慎之助氏、取締役として就任している不動産売買を手掛ける会社で再スタートか【愛車はアルファード】
- 10. ド軍主砲に引退前倒しの可能性
- 11. トッテナム 敵軍退団選手補強か
- 12. F1キャデラック 選手解雇実施も
- 13. “消えた”大谷翔平に「ショックしかない」 楽勝ムードのド軍を襲った予期せぬ事態「マジか!?」
- 14. 阪神・田中秀太コーチの行動に称賛の声集まる ディベイニー初安打の記念球「人としての優しさを見た」「膨らんでます」
- 15. 鎌田大地歓喜 クラブ初のECL制覇
- 16. 巨人・丸「おじさん出てるなぁ」
- 17. 阿部氏の娘 通報した3つの理由
- 18. 岡本和真 カナダで11号ソロ
- 19. 橋上監督代行 巨人再出発の白星 連敗５で止め「ホッとしました」 エース戸郷がウイニングボールをそっとロッカーに
- 20. フライブルク日本人が移籍へ
- 1. 成田悠輔氏 椎名林檎の事務所に
- 2. 見取り図・リリー 結婚を発表
- 3. 液体のりで前髪を…アイドル謝罪
- 4. ポツンと一軒家 個人情報に懸念
- 5. DQM4 ビアンカとフローラが主役
- 6. ドラクエ12を改題 発売は延期へ
- 7. 嵐を「40過ぎたおっさん」波紋
- 8. あの出演新CMに「イメージ悪い」
- 9. 阿部氏めぐり「僕は正しかった」
- 10. 水ダウの企画で男児誕生を公表
- 1. 「私は母の恋人の愛人」彼女が涙
- 2. 行ったらダメ 熱海に意外な歴史
- 3. 反り腰改善する腹筋トレーニング
- 4. 潰します 藤本美貴の宣言に騒然
- 5. 尾行で不倫発覚 夫の呆れた反応
- 6. 親切だけど…新幹線で男性にゾッ
- 7. 目黒蓮消えそう…不安視される訳
- 8. 弁当なしで気づいた本当の価値
- 9. 顔が違う 押切もえの近影話題に
- 10. 両足切断を経験 女性の「変化」
- 11. ホラー漫画 結末に若者へエール
- 12. 夫の通い不倫乗り越え…波乱万丈
- 13. “超新星”とともに開幕したアマゾン ファッション ウィーク東京
- 14. GU おしゃれ見え叶うパーカー
- 15. 夏に限定「揚げサンド」が登場
- 16. 実損50万円なのに…和解金に絶望
- 17. 兄「母さん、専業主婦なのに家空けてるの？」妹「え？ 今なんて言った？」帰省した兄がヤバすぎる…いったい何が起きたの？
- 18. 夫「母親と同居したい！」妻「いつか一緒に住もうねって言ってたけど今!?」出産間近の妻に驚きの展開
- 19. 無言で訴える犬 思わず頬が緩む
- 20. 「仙台スヌーピーフェスティバル」が5月28日より開幕！仙台城やずんだ餅など名所・名物をモチーフにしたご当地グッズも充実