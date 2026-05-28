オンコリスバイオファーマが急反発している。同社は２７日の取引終了後、開発中の腫瘍溶解ウイルス「ＯＢＰ－３０１」に関し、欧州において内視鏡投与の特許付与予定通知が発行されたと発表。これを材料視した買いが入ったようだ。欧州特許庁が現在の出願内容に基づいて欧州特許を付与する意思を示すものという。今回の欧州での特許付与予定通知の発行により、今後イギリスやフランス、ドイツなど欧州の主要国を中心