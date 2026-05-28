メタルアートが高い。投資会社ＭＩ２（東京都渋谷区）が２７日の取引終了後に関東財務局に提出した大量保有報告書で、村上貴輝氏による株式保有割合が６．３１％と、新たに５％を超えたことが判明。これを受けて需給思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は「発行会社の株主価値の向上を目的として、発行会社との対話を通じ、株主価値向上に資する、資本政策及びコーポレートガバナンスなどに関する助言及