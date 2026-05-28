アルフレッサホールディングスが３日続伸している。２７日の取引終了後に、耳鼻咽喉科頭頚部外科領域の医療機器メーカーである永島医科器械（東京都文京区）の全株式を取得すると発表しており、好材料視されている。 今回の子会社化により、グループの医療機器分野における製造・開発機能の強化や自社製品ラインアップの拡充、医療用医薬品などの卸売事業との連携による販売機会の拡大などを期待