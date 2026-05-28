ブシロードは一進一退。２７日の取引終了後、子会社の新日本プロレスリングの保有株式全てをテレビ朝日ホールディングス子会社のテレビ朝日及びサイバーエージェントに譲渡すると発表した。譲渡価額は合計で３５億９７００万円。保有株式数１０５０万４００株（議決権割合７０．０％）のうち、テレビ朝日に１２億１６００万円で３５５万２００株、サイバーに２３億８０００万円で６９５万２００株