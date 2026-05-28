ヤマザキは急落。東京証券取引所が２７日、同社株を９月３０日まで整理銘柄に指定した後、１０月１日付で上場廃止にすると発表した。上場維持基準に適合しないため。これを嫌気した売りが膨らんでいる。 なお、重複上場している札幌証券取引所、福岡証券取引所での売買は継続される。 出所：MINKABU PRESS