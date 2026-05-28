クオンタムソリューションズは買いが先行するも失速。同社は２７日、韓国のテクノロジー・産業投資機関であるアット・リサーチと、日本ＡＩデータセンター（ＡＩＤＣ）プロジェクトに関する戦略的協業に向けた覚書（ＭＯＵ）を締結したと発表。これが材料視されたようだが、一方で足もとでの株価上昇に対する警戒感があるようだ。 両社は日本ＡＩＤＣプロジェクトに関し、プロジェクトファイ