ラツィオは27日、マウリツィオ・サッリ監督(67)との契約を双方合意の上で解除したことを発表した。サッリ監督は過去にナポリ、チェルシー、ユベントスなどを率い、2021年6月にラツィオの指揮官に就任。2022-23シーズンにはチームをセリエA2位に導き、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)出場権を獲得した。しかし、翌2023-24シーズンに欧州CLラウンド16で敗退し、セリエAでも苦戦していたことから2024年3月に辞任。その後、フ