「SHISEIDO」 が、エイジングケアと美白ケアを同時に叶えるシリーズ「バイタルパーフェクション」から、表情筋にアプローチする美容液「インテンシブ S ディファイン セラム」（医薬部外品、40mL 2万4750円 ※編集部調べ）を9月1日に発売する。加えて、肌をケアする美容液フレグランス「セントケア スキン ミスト」（30mL 1万3200円）も同日に登場する。【画像をもっと見る】インテンシブ S ディファイン セラムは、最新のMRI