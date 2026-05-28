日本テレビ「齋藤飛鳥の今夜は飲んで帰ろう」の公式インスタグラムが28日までに更新。齋藤飛鳥と大人気アーティストとの“エモい”フィルム2ショットを公開した。公式インスタグラムでは「現像してみた」と題して投稿。「#幾田りら私物フィルムカメラで撮影した。2人の宝物ツーショット」と、齋藤飛鳥と幾田りらとの“エモい”フィルム2ショットを公開した。ネットでは「最高にかわいい」「味あるね！」「可愛すぎる！」「