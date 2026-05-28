女優の吉岡里帆（33）が28日までに自身のインスタグラムを更新。人気ミュージシャンとの旅行ショットを披露した。「お休みできたら次どこ行こう……」と書き出すと、浜辺に寝転がる自身と、姉妹音楽ユニット「チャラン・ポ・ランタン」のももが砂浜に寝そべるショットや、2人で砂浜に立ち、何かをのぞきこむ後ろ姿のショットをアップ。ドリンクを前に麦わら帽をかぶって笑顔を見せるももと、白のワンピース姿でにこやかにほ