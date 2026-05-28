お笑いコンビ、カカロニのすがや（35）が28日までにXを更新。第2子男児が誕生していたことを発表した。すがやは27日放送のTBS系「水曜日のダウンタウン」にVTR出演。「みんなの説SP」内の「赤ちゃんの性別、あぁ〜しらきのシステムで夫に発表したらめちゃくちゃ盛り上がる説」に登場した。女性芸人のあぁ〜しらきの持ちギャグ「男かな？女かな？」で新生児の男女判別すると盛り上がるかどうかを検証。企画を知らされずドッキリを仕