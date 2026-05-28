門脇麦が主演を務め、竹中直人が共演する日中韓合作映画『ゴースト・オブ・ウエノ』の公開日が、8月8日に決定。併せて、メインビジュアル、予告編、場面写真9点が一挙解禁された。【動画】『ゴースト・オブ・ウエノ』予告編本作は、日本の上野公園を舞台に、一人の人間の生き方としての“失踪”に焦点を当て、すれ違う人と人のつながりに迫るヒューマンミステリー。監督は幼少期を日本で過ごし、イギリスで映像を学んだワン・