有村架純、石田ひかり、新人・姫野花春がトリプル主演する沖田修一監督最新作『さとこはいつも』の追加キャストが解禁。筒井道隆が石田の夫役を演じることがわかった。【写真】『さとこはいつも』石田ひかり＆筒井道隆が夫婦役に2人並んだ写真これまでも、ユニークでどこかキュートな人間たちを、温かな眼差しで描き続けてきた沖田監督が、本作で描くのは、年齢も、育った環境も異なる、3人の「さとこ」という女性たち。初