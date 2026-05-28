◆園田競馬２日目（５月２８日）《小牧太》２勝を挙げ８０勝。フロンティエール（１２Ｒ）に自信。「チャンス十分」（◎）。エランフェーヴル（７Ｒ）も「一度使ったことで馬がよくなっているはず」（◎）メイショウマンゲツ（１Ｒ）は「攻め馬の動きはまずまずだった」（○）。《下原理》６３勝。ウィルダスク（１２Ｒ）に気合。「勝利まであと少しのところまで来ている」（◎）。ファイブレイナ（４Ｒ）も「Ｃ３に降