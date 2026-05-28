女優の三田寛子（６０）が「憧れの先輩」との２ショットを披露した。三田は２７日に自身のインスタグラムを更新。「とっても嬉しい再会」と書き出すと、「橋之助の結婚披露宴へのご臨席がお仕事で叶わない旨をご丁寧なお手紙を賜りその流麗なお手跡を拝し深く感激していた矢先ＴＢＳラジオ＃パンサー向井のふらっとゲストに佐久間良子さんがいらして下さったのです」とつづり、女優の佐久間良子（８７）との２ショットを公