処分されたのは、支持者の間で知る人ぞ知る地方議員だった。【もっと読む】参政党はオンラインセミナーでもハチャメチャ…参加者の強烈質問に神谷代表が一問一答、反自民もアピール参政党の神谷宗幣代表は18日の会見で、党所属の地方議員や党役員ら10人が、いわゆる「国保逃れ」に関与していたと発表。実態の乏しい法人の役員などに就任し、負担の大きい国民健康保険から社会保険に切り替えていたとして、離党勧告や除名処分を