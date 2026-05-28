5月から6月にかけて、「五月病」による気分の落ち込みやイライラなど、メンタルの乱れに悩まされる人は少なくありません。その際に不足しがちな栄養素や対処法について、都道府県民共済グループの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…」これが気分が落ち込みやすいときに取るべき「二大栄養素」です！公式アカウントは「春は新しいことやイベントが多く心も揺れやすい季節 実は体の中の栄養不