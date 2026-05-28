「円安で外為特会ホクホク」──。今年1月の衆院選の応援演説で高市首相が、そうブチ上げてから、日本の凋落は早かった。今や日本円の実力は世界最弱。政府・日銀の為替介入から1カ月足らずで、1ドル=160円に肉薄している。【もっと読む】米国は「高市円安」に怒り心頭！ ベッセント財務長官の植田日銀ベタ褒めで狭まる利上げ包囲網先週末24日、米ブルッキングス研究所のロビン・ブルックス上席研究員が、日本円について自身のX