女優のチ・イェウン（32）が甲状腺がんの闘病事実を告白した。26日に公開されたNetflixバラエティー『ユ・ジェソクの集まれ！破天荒ハウス﻿』第5話では、チ・イェウンが健康悪化で活動を中断していた時期を振り返った。チ・イェウンはこの日、健康回復したかどうかを尋ねるユ・ジェソクの質問に「だいぶ良くなった。本当に良かった」と答えた。続けて「本来0．1センチだけあっても転移する可能性があると言われていて、私は