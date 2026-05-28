元乃木坂46で俳優の生駒里奈が、26日放送のABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』#4に出演。デジャヴ体験や心霊現象について語り、スタジオを驚かせた。【写真】番組で心霊現象を話す生駒里奈『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、登録者数累計390万人超の都市伝説系YouTuber・Naokimanのもとに都市伝説好きの著名人が集まり、真偽不明の噂を“愛と浪漫”をもって語り合うエンターテインメント番組。今回は新