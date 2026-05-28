中道改革連合の小川淳也代表が27日朝、X（旧Twitter）に【日本で初めて、“本当のタブー”に切り込みます】というタイトルでポストし、これに対し賛否両論で盛り上がっている。 高齢化社会や日本経済の衰退などへの危機意識を示したうえで、「これまで日本政治は、税や外国人問題など、目の前の争点が話題になるばかりで、人口減少、社会保障の持続可能性、エネルギー・食料安全保障、気候変動――こうし