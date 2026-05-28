欧州系の投資ファンドEQTが「食べログ」を運営するカカクコムを買収すると発表した。買収総額は5900億円。非公開化によって経営における意思決定のスピードを上げる狙いがあると見られている。食べログはカカクコムの中核となる事業の一つであるが、飲食店探しはSNSやAIへと移行する動きが強まっている。市場における伸びしろは残されているのだろうか。◆圧倒的な利益率を誇る食べログ事業食べログ事業は2026年3月期の売上収益が4