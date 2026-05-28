群馬県伊勢崎市の自宅に高齢の女性の遺体を遺棄したとして、33歳の女が逮捕されました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、伊勢崎市のアルバイト・丸田里那容疑者（33）です。丸田容疑者は、今年2月下旬ごろから少なくとも3か月間、自宅に女性の遺体を放置した疑いがもたれています。丸田容疑者は調べに対し「間違いありません」と容疑を認めているということです。この家に住む84歳の女性の姿を「最近見かけない」と、近隣の住民が