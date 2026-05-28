シャオミ・ジャパンは、Androidタブレット「REDMI Pad 2 9.7」の4G通信対応モデル「REDMI Pad 2 9.7 4G」を発売した。価格は、2万7980円～。 「REDMI Pad 2 9.7 4G」は、SIMカードを挿入して4Gによるインターネット接続が可能なタブレット。Wi-Fi環境がない外出先でも、ウェブブラウジングやSNS、動画視聴などを楽しめる。GPSも搭載され、ナビゲーションとしての利用もできる。 基本スペッ