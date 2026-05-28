元埼玉県警捜査一課刑事の佐々木成三氏が28日、TBSの情報番組「THETIME，」（月〜金曜前5・20）にVTR出演。長女への暴行容疑で巨人の阿部慎之助前監督（47）が現行犯逮捕されたことについて言及した。番組では、「関心度ランキング」コーナーの1位で、「巨人・阿部前監督辞任余波続く復帰求めオンライン署名9万超」と題して、阿部前監督の復帰を求めるオンライン署名活動が26日に発足したことなどを伝えた。署名は28日午前