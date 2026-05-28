最高峰は伊達じゃない。現地時間5月27日に開催されたカンファレンスリーグ（ECL）の決勝で、鎌田大地を擁するクリスタル・パレスがラージョと対戦。51分にジャン＝フィリップ・マテタが決勝点を挙げ、1−0で接戦を制した。フル出場で躍動した鎌田と、今季限りで退任するオリバー・グラスナー監督は、フランクフルト時代のヨーロッパリーグ（EL）に続いての欧州カップ戦制覇となった。また、今季のプレミアリーグ勢としては