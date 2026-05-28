TBSの江藤愛アナウンサー（40）が28日までに自身のインスタグラムを更新。「THETIME，」メンバーとアサイーボウルショットを投稿した。自身のインスタグラムで「金曜THE TIME,メンバーの齊藤美雅ちゃんとアサイーボウルを食べに行ってきました。流行りのもの教えて第2弾」と報告。「この日は、気温も高かったので、アサイー日和でした。一年経って判明した2人の大学時代の共通点に大盛り上がり。楽しい時間を過ごせたので