現役保育士ユーチューバーで育児アドバイザーのてぃ先生（39）が、28日までに自身のXを更新。プロ野球・巨人の阿部慎之助監督（47）が18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、26日に辞任したことについて、子育てのプロとしての目線から持論を展開した。「今回のプロ野球監督をめぐる報道について、個別事案なので詳細に触れるつもりはありませんが」とした上で、「気になっているのは、“子どもを叩くのも必要”