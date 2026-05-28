山形県尾花沢市にある銀山温泉は、江戸時代に大銀山として栄えた「延沢銀山（のべさわぎんざん）」の跡地に湧く歴史ある温泉地です。木造旅館が川の両岸にずらりと並ぶ景観は、まさに圧巻。夜になるとガス灯が街を照らし、冬には深い雪に包まれた幻想的な「雪の銀山」を楽しむことができ、国内外から多くの観光客が訪れます。お湯は細かな湯花が混じった乳白色（にごり湯）が特徴で、国民保養温泉地にも指定されているほど。建物自