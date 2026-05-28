石川真佑が岩澤実育と2ショットでイメチェン姿を披露した(C)Getty Imagesバレーボール女子日本代表で埼玉上尾メディックスに所属する岩澤実育が、自身のインスタグラムを更新。同じく日本代表でキャプテンの石川真佑との2ショットを公開し、2人がイメチェンした姿に注目が集まった。【写真】「髪型似合っているよ」反響呼んだ石川真佑と岩澤実育の2ショットをチェック（11枚目）石川は髪の長さをミディアムにカットし、以前よ