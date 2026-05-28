元サッカー日本代表・槙野智章さんの妻でモデルの高梨臨さんは5月27日、自身のInstagramを更新。かわいらしい愛犬とのツーショットを公開しました。【写真】高梨臨の圧巻スタイル「臨ちゃんもパンちゃんも、可愛い」高梨さんは「明日発売の、愛犬家向けライフスタイルマガジン『DOG LOVERS PRESS』Vol.003に、ぱんと一緒に載っています是非、覗いてみてください」とつづり、3枚の写真を投稿。ネイビーのオフショルダートップスと