2025年の秋ごろから子どもだけでなく大人までを魅了し、社会現象を巻き起こしていた『ボンボンドロップシール』。ぷっくりとした立体感とレジンのような透明感が大ヒットし、全国の文具店に大行列ができたのは記憶に新しいところ。現在は一時より入手しやすくなったようで、ブームは少し落ち着いてきた。【写真】特に人気の「ちいかわ」と「ヨッシー」の全種類ブームを巻き起こす『目印アクセサリー』そんな今、新たに熱狂的な