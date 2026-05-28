日本・中国・韓国による合作映画『ゴースト・オブ・ウエノ』が、8月8日から東京・渋谷ユーロスペースほかで公開される。主演を務めるのは門脇麦、そして、竹中直人が共演する。あわせて、メインビジュアル、予告編、場面写真9点が一挙解禁された。【動画】映画『ゴースト・オブ・ウエノ』予告編本作は、東京・上野公園を舞台に、“失踪”というテーマを通して、人と人とのつながりを描くヒューマンミステリー。監督は、幼少期