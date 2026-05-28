イングランド・プレミアリーグの名門マンチェスター・ユナイテッドがイタリア１部パルマの日本代表ＧＫ鈴木彩艶（２３）にオファーする準備を進めている。英メディア「ＰＥＯＰＬＥＳＰＥＲＳＯＮ」によると、マンＵは今季限りでカメルーン代表ＧＫアンドレ・オナナとトルコ代表ＧＫアルタイ・バユンデゥルの退団を見込んでいるという。オナナはトルコ１部トラブゾンスポルにレンタル移籍が最有力。そこで「マンＵは今夏にＧ