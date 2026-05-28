人気俳優・本木雅弘の長男でモデルのUTAが、Netflixシリーズ『ガス人間』で俳優デビューすることが発表された。7月2日からの世界独占配信が決定しており、大きな注目を集めている。◆超大型プロジェクトで主要キャラに大抜擢同作は、1960年公開の東宝特撮映画『ガス人間第一号』を原作に、現代の視点を加えた完全オリジナルストーリー作品。小栗旬が主演を務め、蒼井優、広瀬すず、林遣都、竹野内豊など豪華キャストが勢ぞろい