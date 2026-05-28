東京デビューの馬が最多で１９頭がダービー馬になっている。最近１０年でも２０１７年レイデオロ（１着）、２３年タスティエーラ（１着）、２４年ダノンデサイル（４着）、２５年クロワデュノール（１着）と４頭いる。今年はアウダーシア（２着）、グリーンエナジー（３着）、ゴーイントゥスカイ（１着）、バステール（２着）、リアライズシリウス（１着）の５頭がいる。京都デビュー組が１７頭で続き、２０００年代は００