被災地支援などに駆け付ける「スーパーボランティア」として知られ、今春から大分市の夜間中学校に通う、尾畠春夫さん（８６）（大分県日出町）が２７日、同市の大分大で学生２０人に、災害時に役立つ土のうの作り方やロープの結び方を教えた。同大は災害ボランティア育成のため年に１回程度、希望者に講習会を開いており、尾畠さんを講師に招いた。学生らが丸めた新聞紙などを土砂に見立て、土のうに詰め、尾畠さんは袋の中身