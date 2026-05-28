きょう28日放送の読売テレビ・日本テレビ系『見取り図の間取り図ミステリー』（毎週木曜後10：00〜10：54）では、林家三平＆国分佐智子夫妻に密着する。【動画】夫婦共演！東京＆栃木で2拠点生活を送る林家三平＆国分佐智子夫妻建物の間取り図に隠された謎をクイズにして、MCの見取り図（盛山晋太郎、リリー）がゲストやサブMCの横澤夏子と一緒に解き明かすバラエティー。今回は「謎の激安＆満室スペシャル」と題して、“あ