元大相撲の横綱・若乃花でタレントの花田虎上（55）が27日、自身のインスタグラムを更新。亡き父・花田満さん（元大関・初代貴ノ花）の墓参りを報告した。「命日が仕事で行けないので親父の墓参り」とつづり、5月30日の命日を前に父の墓参りに出向いたことを明かした。この投稿に、フォロワーからは「暑い中おつかれさまです」「やっぱ長男やね！」「お父さんが、現役の姿をファンのひとりとして、今でも脳裏に残っていま