NASA＝アメリカ航空宇宙局は月面基地計画の詳細を発表しました。人類が2032年以降、月面で持続的に居住することを目的としています。【映像】公開された月面開発のイメージ映像NASAが26日に発表した「ムーンベース」計画では、月面開発を3段階に分けて行います。2029年までの第1段階では月の南極付近を観測、無人探査機などを月面着陸させるミッションを21回実施します。2032年までの第2段階では太陽光発電システムや通信