夫婦といっても、現役時代は仕事や子育てに追われ、実際に顔を合わせる時間はそれほど多くないものです。しかし、リタイア後は状況が一変。子どもが巣立ち、夫婦2人だけの時間が一気に増えることで、これまで見えなかった不満や価値観のズレが表面化することも少なくありません。よく聞かれるのは、妻が夫に耐えられなくなるケースですが、もちろん逆もあります。今回ご紹介するのは、妻からの“ありえない扱い”に限界を感じ、「