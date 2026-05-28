＜すまいーだカップ シニアゴルフトーナメント事前情報◇27日◇イーストウッドカントリークラブ（栃木県）◇6867ヤード・パー72＞ 2013年の「日本オープン」をはじめ、レギュラーツアー3勝の小林正則。今年2月に50歳の誕生日を迎え、シニアルーキーとして1年を過ごしている。【写真】小林正則が今季使用するミズノの新ドライバー今週はシニアツアー第4戦を迎える。同週にはクラブ契約を結ぶミズノが主催の国内男子ツアー「