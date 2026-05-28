【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優として数々の作品でメインキャストを務め、声優ユニット・TrySailのメンバーとしても活動する人気女性声優の雨宮天が、5月27日にEP「ノンシナリオ・エチュード / 雨宮天作品集2-Theory-」を発売した。「作品集」とは、雨宮自身が全楽曲の作詞作曲を手掛けるシリーズのことで、本作が第2弾。今回は「愛」を共通のテーマにそれぞれ異なる視点で描かれた全5曲が収録された。表題曲｢ノンシ